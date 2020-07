Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hochwertiger Rad-/Reifensatz gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen hochwertigen Rad-/Reifensatz von einem Audi A5, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Benzstraße abgestellt war. Die Täter montierten die Räder mit neuen 19-Zoll-Reifen ab und stellten den Audi auf Backsteine. Der Wert der Beute wird mit etwa 4.000 Euro angegeben. Ihre Hinweise dazu nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

