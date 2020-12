Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer leistet Widerstand - Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Drogenhandels

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Am Dienstag (15.12.), gegen 9:15 Uhr, musste die Polizei an der Karl-Oberbach-Straße einschreiten. Passanten hatten einen Randalierer gemeldet. Der bereits aus zurückliegenden Einsätzen bekannte 33-Jährige trat den Beamten unvermittelt aggressiv gegenüber. Er bedrohte und beleidigte die Ordnungshüter und schlug auch nach ihnen. Der offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann konnte nur mit körperlichem Zwang unter Kontrolle gebracht werden. Ein Polizist erlitt hierbei leichte Verletzungen. Da der 33-Jährige nach wie vor verbal und körperlich aggressiv auftrat, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und ließen durch einen Arzt Blut zum Nachweis auf Drogen- und / oder Alkoholkonsum entnehmen.

Bei einer Durchsuchung seiner Sachen auf der Wache machten die Polizisten eine überraschende Entdeckung. Eine mutmaßlich nicht geringe Menge synthetischer Drogen wurde sichergestellt und legte den Verdacht des gewerbsmäßigen Handels nahe.

Der vorläufig Festgenommene wurde am Mittwoch (16.12.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

