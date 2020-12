Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Diebstahl aus Transporter - Polizei sucht Zeugen

Neuss-DreikönigenviertelNeuss-Dreikönigenviertel (ots)

Am Mittwochvormittag (16.12.), gegen 11:50 Uhr, soll ein Unbekannter durch das geöffnete Seitenfenster eines Transporters auf der Bergheimer Straße in den Fahrzeuginnenraum gegriffen haben. Obwohl der Mann durch einen aufmerksamen Zeugen zunächst festgehalten werden konnte, gelang ihm anschließend die Flucht in den nahegelegenen Botanischen Garten.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und trug einen Vollbart. Er war mit einer grauen Regenjacke mit Kapuze und einer blauen Hose bekleidet. Vor der Tat soll er sich in Begleitung von zwei weiteren Personen befunden haben.

Die Kripo (Kriminalkommissariat 14) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

