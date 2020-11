Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Mercedes gestohlen ++ Diebstahl aus BMW ++ Vandalismus in Grasberg ++

Landkreise Verden und OsterholzLandkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Mercedes gestohlen

Lilienthal. Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend vom Gelände eines Autohauses an der Falkenberger Landstraße einen hochwertigen Mercedes AMG C43 gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Dieb das Gelände gegen 23 Uhr betreten und das Auto auf unbekannte Art und Weise gestartet. Anschließend wurde der graue Wagen ohne Kennzeichen vom Hof gelenkt. Das Polizeikommissariat Osterholz ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Diebstahl aus BMW

Grasberg. Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend gegen 22 Uhr eine Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen, der an der Straße Beim Sportplatz geparkt war. Aus dem Auto stahlen die Unbekannten dann einen im Innenraum abgelegten Controller einer Spielkonsole. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen bitte an 04791/3070.

Vandalismus in Grasberg

Grasberg. Zwischen 21 und 22 Uhr registrierte die Polizei am Mittwochabend zwei Fälle von Vandalismus in Grasberg. An der Ottersteiner Straße wurde ein Außenspiegel abgebrochen. Zeugen sahen noch einen unbekannten Fahrradfahrer, der vom Tatort davonfuhr und als Tatverdächtiger in Frage kommt. Zu einer weiteren Tat kam es am Kirchdamm. Hier warf ein Unbekannter einen Stein in eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. Anwohner wurden dadurch glücklicherweise nicht verletzt. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04208/919880 bei der Polizeistation Grasberg zu melden.

