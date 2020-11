POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Baucontainer aufgebrochen

Verden. Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter einen Baucontainer geplündert, der auf der Baustelle beim Gymnasium am Wall an der Windmühlenstraße steht. Sie brachen den Container auf und entwendeten diverse Arbeitsmaschinen, mit denen sie unerkannt flüchten könnten. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Zigarettenautomaten geplündert

Riede. Zigarettenschachteln und Bargeld entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Montag aus einem Zigarettenautomaten an der Dorfstraße. Sie brachen das Gehäuse auf und gelangten so an ihre Beute, mit der sie unerkannt flohen. Am Automaten entstand massiver Sachschaden. Die Polizeistation Thedinghausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04204/914380 entgegen.

Feuerwehreinsatz und Corona-Verstoß

Verden/Klein-Hutbergen. Am Montag gegen 16:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei Verden zu einem Einsatz am Klein Hutberger Weg ausrücken. Eine 32-jährige Hausbewohnerin hatte versucht, einen Kaminofen mit einem Brandbeschleuniger anzuheizen. Die Ölflasche fing dabei Feuer, woraufhin sich das Feuer ausbreiten und auf Gardinen übergreifen konnte. Die 32-Jährige sowie zwei weitere Erwachsene löschten anschließend die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr ab. Eine anwesende 20-jährige Frau, die aus Bremen zu Besuch war, atmete Rauchgase ein und musste daher im Krankenhaus behandelt werden. Dabei stellte sich heraus, dass die junge Frau Corona-positiv war und wie ihre negativ getestete Begleitung eigentlich in amtlicher Quarantäne hätte sein müssen. Da sie sich nicht daran gehalten hatten, wurden gegen beide Verfahren eingeleitet. Ebenso gegen die Hausbewohnerin, die sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten müssen wird. Am Gebäude entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die im Haus anwesenden Kinder blieben unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Autofahrer verletzt Radfahrer

Schwanewede. Am Montagmorgen wurde ein 35-jähriger Radfahrer von einem 54-jährigen Autofahrer verletzt. Der Ford-Fahrer verließ gegen 7:30 Uhr den Parkplatz des Getränkemarkts am Heidkamp, dabei missachtete er die Vorfahrt des herannahenden Zweiradfahrers, der auf dem Radweg in Richtung Meyenburg unterwegs war. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

L149: Unfall fordert Verletzten

Osterholz-Scharmbeck/Heilshorn. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Feldhorst (L149) wurde am Montagabend gegen 19 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt. Der 47-jährige Mercedes kam mit dem leistungsstarken Sportwagen auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung des Autos sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die L149 gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

