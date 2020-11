Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung für den 15.11.2020

PI Verden/ OsterholzPI Verden/ Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Einbruch in Wohnhaus

(Verden) Unbekannte Täter verschafften sich im Laufe des Samstags gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Im Saal in Verden/ Walle. Hierbei brachen die Täter die Terrassentür auf und durchsuchten das gesamte Wohnhaus nach Diebesgut. Personen, die Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter Tel: 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus in Grasberg

(Grasberg) Bisher unbekannte Täter nutzten am Samstagmorgen die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Neu-Ottersteiner Straße in Grasberg. Sie brachen in das Haus ein und entwendeten diverses Diebesgut von hohem Wert. Zeugen, die am Samstagmorgen im Bereich der Neu-Ottersteiner Straße Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

(Ritterhude) Eine 31-jährige Fußgängerin aus Ritterhude ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sie querte gerade die Zufahrt zum Parkplatz eines Supermarktes in der Riesstraße in Ritterhude, als ein 53-jähriger Pkw-Führer aus Ritterhude mit seinem Fahrzeug von der Riesstraße auf den Parkplatz einbog und die Fußgängerin übersah. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschäden entstanden nicht.

Berauscht und ohne Führerschein verunfallt

(Osterholz) Ein Zeuge meldete am frühen Samstagabend einen in einem Graben verunfallten Pkw am Garlstedter Kirchweg in Osterholz-Scharmbeck. Bei Eintreffen der Polizei gaben sich zwei Personen zu erkennen, wovon einer nach Belehrung zugab, den Wagen gefahren und mit diesem verunfallt zu sein. Bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer aus Berlin stellten die Beamten eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest und baten ihn zur Blutentnahme. Zudem gab er zu, gar keinen Führerschein zu besitzen. Sein 37-jähriger Mitfahrer wurde zeitgleich einer Überprüfung unterzogen, bei der festgestellt wurde, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, so dass er in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Als die Beamten den Fahrzeughalter über den Verkehrsunfall in Kenntnis setzen wollten, stellten sie in dessen Wohnung diverse offen herumliegende Betäubungsmittel fest, so dass über die Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine große Menge Betäubungsmittel und entsprechendes Zubehör festgestellt, die allesamt beschlagnahmt wurden und nun in der Asservatenkammer der Polizei verwahrt

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

- Wache -



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell