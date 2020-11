Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Vorsicht: Falsche Dachdecker

Landkreis Osterholz / LilienthalLandkreis Osterholz / Lilienthal (ots)

Landkreis Osterholz/Lilienthal. Die Polizeistation Lilienthal warnt vor falschen Dachdeckern, die im Landkreis Osterholz und Umgebung immer wieder mal und zuletzt in Lilienthal zweimal aufgefallen sind. In beiden Fällen fuhr ein blauer Kleintransporter mit Ausfuhrkennzeichen (mit rotem Datumsfeld) an den Wohnanschriften von Senioren vor. Den älteren Menschen boten sie unterschiedliche Dachdeckerarbeiten an, dabei vereinbarten sie mündlich Kosten in Höhe von wenigen Hundert Euro. Letztlich erledigten die falschen Dachdecker ihre Arbeit nicht oder nur vollkommen unzureichend, forderten aber mehrere Tausend Euro. In einem Fall bedrängten sie den älteren Anwohner derart, dass der dann auch tatsächlich zahlte. In dem anderen Fall stoppte ein aufmerksamer Nachbar die Täter und schickte sie vom Hof, sodass es nicht zum Schaden kam. Mögliche Zeugen der Vorfälle, die sich am Montag Am Goosort sowie am Dienstag und Mittwoch am Heideweg ereignet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden. Die Beamten warnen zudem vor dieser Masche, bei der häufig Senioren an der Haustür regelrecht überrumpelt werden. Derartige "Angebote" sollten kritisch betrachtet werden, Preise sollten mit ortsansässigen, seriösen Anbietern verglichen werden. Werden die Handwerker aufdringlich, sollte nicht gezahlt werden, sondern die Polizei alarmiert werden. Angehörige und Nachbarn älterer Menschen sollten unbedingt mit den Senioren aktiv über Betrugsmaschen sprechen, dabei sollten Verhaltensweise bei möglichen Kontaktaufnahmen vereinbart werden.

