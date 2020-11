Polizei Eschwege

POL-ESW: Wildunfälle

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall, der sich gestern Abend zwischen Wanfried und Frieda ereignete. Um 19:49 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die B 249, mehrere Tiere wurden dabei von dem Pkw eines 24-Jährigen aus Südeichsfeld erfasst, wobei eines der Tiere am Unfallort verendete. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR; der Fahrer blieb unverletzt.

30 Minuten zuvor wurde gestern Abend ein Waschbär von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Calberlah erfasst, als das Tier die B 27 in Höhe von Kleinvach überqueren wollte. Der Waschbär wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er verendete. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Mit einem Reh kollidierte gestern, um 18:00 Uhr, eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die auf der B 400 zwischen Krauthausen und Breitau unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Beim Versuch einem Reh am gestrigen Vormittag um 10:28 Uhr auszuweichen, streifte eine 20-Jährige aus der Gemeinde Meinhard, die auf der L 3403 zwischen Motzenrode und Jestädt unterwegs war, einen Baum. Weiterhin fuhr sie einen Leitpfosten um, wodurch insgesamt ein Sachschaden von ca. 2800 EUR entstand. Eine Berührung mit dem Reh fand demzufolge nicht statt, so dass dieses unbeschadet weiterlaufen konnte.

Auf der B 7 zwischen Fürstenhagen und Eschenstruth kam es vergangene Nacht ebenfalls zu einem Unfall mit einem Reh. Gegen 04:40 Uhr war ein 41-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in diesem Streckenabschnitt unterwegs, als das Reh auf die Bundesstraße lief. Nach dem Aufprall rannte das Tier davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Kurz zuvor (04:34 Uhr) kam es auf der L 3422 in der Gemarkung von Berkatal-Hitzerode zu einem Unfall mit einem Reh. Ein 32-Jähriger aus der Gemeinde Berkatal war in Richtung Frankershausen unterwegs, als das Reh über die Straße lief und von dem Pkw erfasst und dadurch getötet wurde. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Ein Rehbock überquerte vergangene Nacht, um 01:00 Uhr, die B 27 in der Gemarkung von Strahlshausen. Dabei wurde das Tier von dem Pkw eines 50-Jährigen aus Sontra erfasst. Der Rehbock wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 600 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell