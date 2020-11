Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Diebstähle von Geld bzw. Geldbörse in der Innenstadt von Hessisch Lichtenau; Polizei sucht Zeugen

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr in Hessisch Lichtenau zu mehreren Diebstählen in Lebensmittelmärkten und Einzelhandelsgeschäften. Die Polizei in Hessisch Lichtenau, die in allen Fällen Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat, sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zu den einzelnen Taten.

Gegen 14.15 Uhr wurde einer 75-jährigen Frau aus Großalmerode im LIDL-Markt Am Lohwasser die Geldbörse aus der Handtasche geklaut. Enthalten waren darin u.a. Bargeld, der Personalausweis, und diverse weitere Ausweisdokumente. Der Stehlschaden beläuft sich hier auf 120 Euro.

In der Tedi-Filiale in der Heinrichstraße wurde eine 83-jährige Frau etwa gegen 15.00 Uhr Opfer eines Diebstahls, als Unbekannte ihr die Papiere und Ausweisdokumente sowie einen 10-Euro-Schein aus der Handtasche klauten. Die Papiere wurden dann am Abend durch eine Verkäuferin in einem Regal aufgefunden, das Geld war weg.

Offenbar im gleichen Geschäft machten sich die Täter etwas später auch an eine 78-jährige Frau aus Hessisch Lichtenau heran und stahlen deren Portemonnaie mit Bargeld, Personalausweis, Krankenversicherungskarte und Bankkarten. Der Stehlschaden liegt hier bei 80 Euro.

Schließlich wurde einer 84-jährigen Frau aus Hessisch Lichtenau gegen 15.15 Uhr das Geld aus ihrem Portemonnaie geklaut. Die Dame, die sich zum Einkaufen im EDEKA-Markt im Steinwegcenter befand, hatte eine Umhängetasche, aus welcher die unbekannten Diebe zunächst die Geldbörse herausnahmen, dann die darin befindlichen 150 Euro an sich nahmen und im Anschluss das Portemonnaie einfach in den Einkaufswagen der Frau warfen, die den Vorfall nicht mitbekam.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell