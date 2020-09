Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheiben zerstört; Gelbörse und Elektrogeräte gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

PKW-Scheibe eingeworfen

Schotten - Unbekannte warfen am Sonntag (27.09.) zwischen 1.00 Uhr nachts und 12.00 Uhr mittags die Beifahrerscheibe eines schwarzen BMWs ein, der in der Parkstraße stand. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheiben eines Sportheims zerstört

Alsfeld - Unbekannte warfen zwischen Samstagmorgen (19.09.) und Freitagabend (25.09.) zwei Scheiben eines Sportheims in Elbenrod ein. Es handelt sich um zwei Türscheiben: die des Kabineneingangs und die des angrenzenden Verkaufsraums. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Lauterbach - Unbekannte stahlen in einem Einkaufsmarkt in der Lindenstraße am Montagmorgen (28.09.) eine Geldbörse aus einem Rucksack heraus, den die Geschädigte offen über der Schulter trug. In der Geldbörse waren unter anderem eine Bankkarte, 150 Euro Bargeld und eine Versichertenkarte.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Laptop, Handy und Receiver gestohlen

Lauterbach - Unbekannte drangen am frühen Montagabend (28.09.) gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter unter anderem einen Laptop der Marke Blaupunkt, ein Mobiltelefon der Marke Huawai und einen neuwertigen Sky-Receiver. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 500 Euro. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stefanie Burmeister

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell