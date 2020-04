Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200401 - 0302 Frankfurt-Bockenheim: Unfall mit gestohlenem Pkw - Insassen flüchten zu Fuß

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.04.2020), gegen 01:30 Uhr, ereignete sich in der Kasseler Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug an einem Betonpfeiler verunfallte. Das Fahrzeug wurde nur kurz zuvor gestohlen. Der Fahrer und die zwei Mitinsassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Das verunfallte Fahrzeug, ein Hyundai Tucson, stand zunächst in einer Parklücke, unterhalb einer Gleisbrücke des Westbahnhofes. Mit dem Fahrzeugschlüssel, welchen die bislang unbekannten Täter kurz zuvor aus einem in der Nähe abgestellten Pkw gestohlen hatten, gelang es den Hyundai aus der Parklücke zu manövrieren. Dabei wurde ein anderes dort geparktes Fahrzeug seitlich touchiert. Doch die Fahrt sollte nicht allzu lange dauern. Im weiteren Verlauf beschädigte der Unfallfahrer einen Steinpoller bis er schließlich den Hyundai mit der Front gegen einen Betonpfeiler "setzte", alles noch unterhalb der Gleisbrücke. Der Fahrer und zwei Mitinsassen verließen daraufhin umgehend das stark beschädigte Fahrzeug, was ein Zeuge beobachtete. Die Drei flüchteten dann zu Fuß in Richtung Westbahnhof, wo sie mutmaßlich in eine S-Bahn stiegen.

Beschreibung der Fahrzeuginsassen:

1. Person: Männlich, ca. 19 Jahre alt, bekleidet mit weißer Jacke. 2. Person: Männlich, ca. 19 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Jacke. 3. Person: Männlich, ca. 19 Jahre alt, afrikanisches Erscheinungsbild.

Während der Unfallaufnahme musste aufgrund der starken Rauchentwicklung des verunfallten Hyundai die Feuerwehr hinzugezogen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. An diesem entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern und / oder den Diebstählen bzw. der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 069 / 755 -11300 in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell