Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200401 - 0300 Frankfurt-Heddernheim: Festnahme nach Einbruchsversuch

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge verständigte am Mittwoch, den 31. März 2020, gegen 23.05 Uhr, die Polizei, da er in der Straße In der Römerstadt, eine Person beobachtet hatte, die offensichtlich versuchte, über die Hintertür in einen Friseurladen einzusteigen. Beim Eintreffen der Funkstreife war zunächst niemand in dem Hinterhof anzutreffen. Bei einer genaueren Nachschau konnte der Tatverdächtige jedoch hinter den Mülltonnen verborgen angetroffen und festgenommen werden. Im Hof fanden sich noch eine Zange, Handschuhe und ein Schraubendreher. Entsprechende Hebelmarken konnten an der Hintertür festgestellt werden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-jährigen Wohnsitzlosen.

Offensichtlich war dem 51-Jährigen entgangen, dass Friseurläden seit einer Woche geschlossen sind und somit seine Erfolgsaussichten auf einen "erfolgreichen Bruch" von vornherein nur sehr gering waren. Dank des aufmerksamen Zeugen darf sein Vorhaben nun als komplett gescheitert betrachtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell