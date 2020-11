POL-ESW: Pressebericht 06.11.2020

Polizei Eschwege

Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Die Kripo in Eschwege ermittelt derzeit wegen einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Meinharder Ortsteil Frieda. Die Polizei wurde von den Nachbarn des betroffenen Hauses darüber verständigt, das bei dem Wohnhaus in der Lessingstraße die Kellertür aufgebrochen wurde. Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Einbruch am Donnerstag in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.20 Uhr verübt wurde. Nach derzeitigem Stand wurde allerdings nichts geklaut, die Einbrecher richteten offenbar nur Sachschaden in Höhe von 500 Euro an. Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 15.000 Euro; Beteiligte leicht verletzt

In der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen kam es am frühen Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Eschwege war aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Bad Hersfeld unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto eines 32-Jährigen aus Eschwege zusammenstieß. Bei beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die beiden Autofahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten später abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben an der Eingangstür der Vitos Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen eine Kunststoffhülle mit Gesundheits- und Hygieneregeln an der entzündet, die dadurch geschmolzen ist und im weiteren Verlauf auch die Hauseingangstür beschädigt hat. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Passiert ist das Ganze offenbar zwischen Dienstagabend 18.10 Uhr Mittwochmorgen 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Versuchter Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag hat ein unbekannter Mann versucht, im Laubenweg in Witzenhausen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes eine 79-Jährige zu beklauen. Als die Frau gegen 12.20 Uhr vom Einkaufen kam und ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Autos verstauen wollte, näherte sich der Mann unbemerkt und entnahm die Geldbörse der Frau aus der Handtasche, welche die Frau offenbar kurzzeitig unbeaufsichtigt im Einkaufswagen stehen ließ. Der Täter wurde bei Tatausführung von einem Zeugen bemerkt, der den Täter verfolgte. Daraufhin entledigte sich der Unbekannte seiner Beute wieder, warf das Portemonnaie weg, stieg schnell in sein Auto stieg und fuhr davon. Der Täter wird als männliche Person, ca. 40-50 Jahre alt und bräunlichem Teint beschrieben. Der Mann soll eine ungepflegte Erscheinung und leichtes Haar haben, eventuell süd-ost europäischer Herkunft sein und humpeln. Der Mann flüchtete in einem dunkelblauen Fiat Punto mit dem rumänischen Kennzeichen AG 12 ARU. Weitere Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter können unter der Nummer 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen gegeben werden.

