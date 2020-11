POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Eine Unfallflucht wird aus der Langemarkstraße in Eschwege gemeldet. Dort wurde bereits am 02.11.20 zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Taxi, das in Höhe Haus-Nr. 14 abgestellt war, am linken vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt. Sachschaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Beim Ausparken beschädigte gestern Vormittag, um 10:45 Uhr, ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw einen nebenstehenden Pkw Mercedes, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Geringer Sachschaden von 100 EUR entstand bei einem Unfall, der sich am 03.11.20, um 11:45 Uhr, auf der B 250 in der Gemarkung von Wanfried ereignete. Zur Unfallzeit fuhr eine 19-Jährige aus Wanfried in Richtung Treffurt und beschädigte dabei mit ihrem Außenspiegel einen Leitpfosten, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Um 09:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 82-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau in Richtung Himmelsbergstraße. Dabei kam er aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem linken Kotflügel gegen einen Laternenpfahl, wodurch Sachschaden entstand.

Wildunfälle

Um 06:45 Uhr befuhr heute Morgen ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die L 3238 von Hübenthal in Richtung Gertenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand geringer Schaden von ca. 200 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am 03.11.20, um 05:51 Uhr, ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bergkamen, der auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra unterwegs war. Das Reh wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

