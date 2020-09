Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Verbrauchermarkt in Kaisersesch

Polizei Cochem (ots)

In der Nacht zum 10.09.20, gegen 01.50 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Kaisersesch, Gewerbegebiet ein. Die Täter hatten es auf Tabakwaren abgesehen. Wer hat verdächtige Fahrzeuge und Personen im Bereich Kaisersesch beobachtet?

