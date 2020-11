POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall am 03.11.20

Polizei Eschwege

Um 18:15 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3464 von Wendershausen kommend in Richtung der Bundesstraße 27. Im geraden Streckenverlauf fuhr er über die Bundesstraße hinaus, durchbrach mit dem Auto die Leitplanken, so dass das Fahrzeug an der nach unten abfallenden Böschung zum Stehen kam.

Fahrer im Auto eingeklemmt

Der 61-Jährige konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, so dass die Feuerwehr angefordert wurde. Zudem drohte der Pkw die Böschung hinunter zu rutschen und musste entsprechend gesichert werden. Aufgrund der Dunkelheit wurde auch ein Lichtmastwagen der Feuerwehr angefordert, der die Unfallstelle ausleuchtete. Um 19:30 Uhr konnte der Fahrer aus seinem Auto geborgen werden, er war nicht mehr ansprechbar und wurde nach notärztlicher Behandlung am Unfallort in die Uni-Klinik nach Göttingen gebracht.

Bundesstraße gesperrt

Für die Rettung des Fahrers aus dem Auto und die Bergung des Pkws wurde die B 27 zwischen Oberrieden und Unterrieden in beide Fahrtrichtung ab 19:00 Uhr bis 20:45 Uhr voll gesperrt.

Ursache unklar

Die Unfallursache ist nach derzeitgem Ermittlungsstand noch unklar; nicht ausgeschlossen werden kann auch eine plötzlich aufgetretene gesundheitliche Beeinträchtigung. Der Sachschaden wird mit ca. 11.000 EUR angegeben.

