POL-ESW: Pressebericht 02.11.2020

Pressebericht 02.11.2020

Eschwege

Polizei Eschwege

Unfallflucht mit geringem Schaden; Polizei sucht Zeugen

Am Sonntagmorgen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr bei einem geparkten silbernen VW Bora den linken Außenspiegel abgefahren und damit einen Schaden von 50 Euro verursacht. Das beschädigte Auto stand im Unfallzeitraum im Schützengraben in Eschwege geparkt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt bei der Polizei in Sontra angezeigt wurde, haben Unbekannte einen weißen Suzuki Grand Vitara beschädigt, der in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag 11.30 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr auf dem Parkplatz beim Bahnhof in Sontra geparkt stand. Den Schaden beziffert die Polizei auf 250 Euro. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Kreisverkehr B 27 / Anschlussstelle A 38; Schaden 7000 Euro; eine Person verletzt

Am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr hat eine 21-jährige Autofahrerin aus Dresden einen Unfall verursacht, als sie von der Autobahn A 38 kommend in den Kreisverkehr der Anschlussstelle Witzenhausen einfuhr. Hierbei nahm sie einer bereits im Kreisverkehr befindlichen 47-jährigen Autofahrerin aus Bleicherode die Vorfahrt und stieß mit dieser zusammen. Am Auto der 21-jährigen Verursacherin entstand ein Schaden von 2000 Euro, am Auto der 47-Jährigen entstand ein Schaden von 5000 Euro. Zudem wurde die 47-Jährige an der Schulter verletzt.

