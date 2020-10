Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.10.2020

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Parkplatzrempler; Schaden 500 Euro

Am Hessenring in Eschwege kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr zu einem Parkplatzunfall, als eine 45-Jährige aus Eschwege mit ihrem Kleinbus beim Ausparken einen Mercedes Sprinter streifte. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von 150 Euro, der Schaden an dem Sprinter wird mit 350 Euro angegeben.

Polizei Sontra

Unbekannte beschädigen Fahrrad; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Sontra ein Fahrrad beschädigt. Das Rad stand in der Vimoutiersstraße an einem Durchgangstunnel am Bahnhof und war mittels Fahrradschloss an einem Brückengeländer gesichert. Die Tat geschah am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 17.55 Uhr. Als der 55-jährige Geschädigte aus Sontra sein Rad wieder abholen und wegfahren wollte stellte er fest, dass die Täter sowohl das Vorderrad als auch das Hinterrad beschädigt hatten. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 150 Euro aus. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

30-jähriger Verkehrsteilnehmer verursacht 7500 Euro Schaden beim Ausparken

Ein 30-Jähriger aus Alsfeld hat am frühen Donnerstagabend um kurz nach 17.30 Uhr einen Unfall verursacht, als der Mann mit einem Mercedes Vito in Sontra am Niedertor aus einem Parkstreifen rückwärts ausparkte und dabei gegen einen geparkten BMW stieß. Offenbar war der 30-Jährige dabei so stark zurückgefahren, so dass der BMW zudem gegen einen Pfeiler gedrückt wurde. An dem BMW entstand ein Schaden von 5000 Euro, der Schaden an dem Vito wird auf 2500 Euro beziffert.

31-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Sontra hat gestern Abend gegen 18.00 Uhr in der Knappenstraße aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw gestreift, als er in Sontra vom Glück-Auf-Platz kommend in Richtung Schulstraße unterwegs war. An beiden Autos verursachte der 31-Jährige dadurch einen Schaden.

Polizei Witzenhausen

Täter stehlen Portemonnaie und heben mit geklauter Kreditkarte Geld ab; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmittag ist eine 70-jährige Witzenhäuserin Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 12.00 Uhr war die Seniorin beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt im Bornemannweg in Witzenhausen unterwegs. Als die Frau ihre Handtasche einen Moment unbeobachtet ließ, griffen die unbekannten Täter zu und entnahmen die Geldbörse mit Kleingeld, EC-Karte und Krankenversicherungskarte. Damit nicht genug, hoben die Täter in der Folge mittels der in der Geldbörse befindlichen Kreditkarte auch noch Geld vom Konto der Geschädigten ab. Insgesamt liegt der Stehlschaden bei etwa 185 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag wurde bei der Polizei in Witzenhausen eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht. Danach haben unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen 10.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.00 Uhr in einer Tiefgarage in der Mittelburgstraße von Witzenhausen einen geparkten grauen Seat Ibiza beschädigt. An der Fahrerseite des Seat wurden erhebliche Beschädigungen in Form von Eindellungen und Farbabrieb festgestellt. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell