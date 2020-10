Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Leitplanke beschädigt - Verursacher flüchtig

Bettenfeld (ots)

Am 02.10.2020 verunfallte vermutlich zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr ein landwirtschaftliches Zugfahrzeug auf der L16 zwischen Manderscheid und Bettenfeld in Fahrtrichtung Bettenfeld. Dabei wurde die Leitplanke stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Tel. 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell