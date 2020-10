Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt 54568 Gerolstein, Hauptstraße 03.10.2020, 03:40 Uhr

Daun (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten der Polizeiinspektion Daun in der Nacht zum 03.10.2020 gegen 03:40 Uhr ein PKW in der Hauptstraße in Gerolstein auf. Der Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er offensichtlich alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

