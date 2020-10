Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl mehrerer Rußpartikelfilter 54550 Daun, Bahnhofstraße zwischen 01.10., 18:30 Uhr und 02.10., 07:15 Uhr

Daun (ots)

Durch bislang unbekannte Täter kam es in genanntem Zeitraum zum Diebstahl von insgesamt drei Rußpartikelfiltern an auf dem Betriebsgelände des Autohauses abgestellten PKW. Bei drei Fahrzeugen, allesamt Typ/Modell Renault Master, wurden die Rußpartikelfilter demontiert und gestohlen. An einem vierten Fahrzeug wurde erkennbar mit gleicher Arbeit begonnen, jedoch aus ungeklärter Ursache abgelassen, sodass es hierbei nicht zum Diebstahl, jedoch zu Sachschaden kam. Die Schadenssumme wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592-96260.

