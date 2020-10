Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit verletzter Person

Irrel (ots)

Am Freitag, den 02.10.2020 gegen 07:10 Uhr kam es zu einem waghalsigen Überholmanöver auf der L4 zwischen Prümzurlay und Irrel. Ein dunkler Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen überholte in Fahrtrichtung Irrel mehrere Fahrzeuge und schnitt beim Wiedereinscheren einen entgegenkommenden Kleinwagen. Der Kleinwagen geriet im Folgenden ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Beide Pkw-Fahrer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der dunkle Pkw mit luxemburgischen Kennzeichen entfernte sich ohne anzuhalten nach dem Vorfall in Richtung Irrel. Zeugen, denen ein solcher Pkw an diesem Morgen aufgefallen ist, werden gebeten sich an die Polizei Bitburg (06561-96850)zu wenden. Nach Zeugenangaben dürfte zumindest ein in Richtung Irrel fahrender Busfahrer den Pkw gesehen haben, der Busfahrer konnte aber an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden.

