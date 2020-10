Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Wohnmobil

Bernkastel-Kues OT Andel (ots)

Am 02.10.2020 kam es gegen 11:35 Uhr in der Goldbachstraße an einer Engstelle zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem fehlenden Seitenabstand streiften sich ein Linienbus und ein Wohnmobil im Begegnungsverkehr. Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge im Frontbereich. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Goldbachstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich das DRK mit Notarzt, die Feuerwehren aus Bernkastel-Kues, Mülheim und Noviand, sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Verkehrsmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues getroffen.

