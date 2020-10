Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Umgestürzter Heizöllaster sorgt für stundenlange Vollsperrung der K26

Willwerscheid (ots)

Am Donnerstag, 01.10.2020 gegen 17:37 Uhr befuhr ein Heizöllaster mit Anhänger die Serpentinenstrecke zwischen Diefenbach und Willwerscheid. Der Hänger war nicht mehr vollgeladen und im Kurvenverlauf geriet die restliche Flüssigkeit im Anhänger dermaßen in Wallung, dass dieser zum Kippen gebracht wurde. Verletzt wurde niemand und es trat auch kein Heizöl aus. Die Fahrbahn war jedoch durch das Gespann blockiert und die Bergung erwies sich als problematisch, so dass die K26 auf dem Teilstück für mehrere Stunden komplett gesperrt werden musste. Die Sperrung hält aktuell noch für weitere Stunden an.

