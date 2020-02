Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Mofafahrer übersieht Baustelle und fährt gegen einen haltenden LKW

Fahrer verletzte sich schwer

Hünxe (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08.30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Voerder mit einem Mofa über den Sternweg in Richtung Bruckhausen. In Höhe einer Baustelle stieß er mit dem Anhänger eines LKW zusammen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich der Voerder so schwer, dass ein Rettungswagen ihn ihn ein Krankenhaus bringen musste.

Der LKW stand vor einer Baustelle in Höhe der Straße Baumschulenweg und lud eine Arbeitsmaschine ab. Die Baustelle ist durch Hinweisschilder und Warnbarken abgesichert.

Zum Unfallzeitpunkt regelte ein Mitarbeiter der Baufirma den Verkehr und machte auf die Gefahrenstelle aufmerksam. Warum es dennoch zu dem Unfall kam, wird nun Gegenstand der Ermittlungen sein.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

