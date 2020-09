Kreispolizeibehörde Kleve

Am Samstag, 05.09.20, gegen 03:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger LKW Fahrer aus Goch mit seinem Sattelzug die B 504 aus Goch in Richtung Kranenburg. Etwa 250 Meter vor der Driesbergstraße kam der Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf fuhr der Sattelzug über einen Grünstreifen und kam dann auf der linken Fahrzeugseite liegend, in einem Maisfeld, zum Stillstand. Der 61-Jähriger meldete sich telefonisch bei der Polizei, konnte aber das Führerhaus nicht verlassen. Er wurde von der FW geborgen und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben den Beschädigungen am Sattelzug entstand auch erheblicher Flurschaden. Die Ladung, bestehend aus mehreren Tonnen Mais, lag teilweise auf der Straße, bzw. im Maisfeld. Für die Bergung und Säuberung wurde die Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

