Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw gegen Baum geschleudert - Fahrer schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Freitag kam es gegen 10:55 Uhr auf dem Höst-Vornicker-Weg in Weeze zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 24-jähriger Autofahrer aus Goch mit seinem Opel Vectra ausgangs einer Kurvenkombination von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen, die dazu Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Goch, Tel.: 02823/1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell