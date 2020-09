Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec

85-jähriger aus Uedem schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Samstag, 04.09.2020 gegen 17:10 Uhr befuhr ein 85-jähriger Pedelec-Fahrer den Sandheider Weg in Weeze und wollte die L 77 (Boxteler Bahn) überqueren. Hierbei beachtete er offensichtlich nicht die Vorfahrt eines 35jährigen PKW-Fahrers aus Goch. Beim Zusammenstoß wurde der 85-Jährige lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Krankenwagen in eine Spezialklinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Fahrzeuge sichergestellt. Ebenso wurde ein Sachverständiger mit der Begutachtung des Unfallgeschehens beauftragt. Die Unfallbeteiligten sowie die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell