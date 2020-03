Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Wohnwagen von Firmengelände gestohlen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Zeit von Freitag Nachmittag bis Montag Mittag einen auf einem Firmengelände an der Straße An der Brinkwiese abgestellten weißen Wohnwagen der Marke Knaus mit Recklinghäuser Kennzeichen. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

