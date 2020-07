Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Polizei Stade sucht Zeugin nach Ladendiebstahl

Stade (ots)

Am 01.07.2020, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt in der Freiburger Straße in 21680 Stade.

Zwei Täter entwendeten eine Klimaanlage aus dem Eingangsbereich des dortigen Baumarktes und flüchteten im weiteren Verlauf unerkannt mit einem grauen Transporter mit Stader Kennzeichen. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete die Tat und sprach die Mitarbeiter des Baumarktes an.

Die Polizei Stade bittet nun die Zeugin oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

