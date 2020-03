Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB 6: Unfall zwischen Pkw und Sattelzug - eine Person leicht verletzt

Walldorf/BAB 6 (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug am Mittwochmorgen auf der A 6 wurde eine Person leicht verletzt. Ein 62-jähriger Mann war gegen 8.45 Uhr mit seinem VW auf der A 5 unterwegs und wechselte am Autobahnkreuz Walldorf auf die A 6 in Richtung Heilbronn. Bei Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Hauptfahrbahn übersah er einen aus Richtung Mannheim, auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug mit Tankaufbau und stieß mit ihm zusammen. Der VW drehte sich und kam dabei auf die mittlere Fahrspur, wo er mit einem weiteren Sattelzug kollidierte. In der weiteren Folge schleuderte er zurück auf die rechte Fahrspur, stieß nochmals mit dem Tanksattelzug, drehte sich wiederum und kam schließlich zum Stehen.

Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 51-jährige Fahrer des Tanksattelzugs kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der VW musste abschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Freiwillige Feuerwehr war zur Unterstützung der Polizei mit 20 Wehrleuten und 4 Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt

Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen und Teile des Beschleunigungsstreifens bis ca. 10.15 Uhr gesperrt. Die Fahrbahn musste wegen ausgelaufener Betriebsstoffe von einer Fachfirma gereinigt werden. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

