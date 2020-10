Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei beschädigte Verkehrszeichen - Unfallflucht

Niederprüm (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in der Ortslage Niederprüm gleich zwei Verkehrsschilder, angebracht jeweils auf Verkehrsinseln, beschädigt. Eine Unfallstelle befindet sich in Höhe des Werkmarktes Müller in der St.-Vither-Straße, die zweite an der Einmündung B 410 / "Zum Grünen Sitz". Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Verursacher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

