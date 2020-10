Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Kfz

Wittlich (ots)

In der Zeit vom 02.10.2020, 22:00 Uhr auf den 03.10.2020, 16:40 Uhr wurden in der Kirchstraße in Wittlich an zwei Fahrzeugen der Marke VW UP jeweils ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich, Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell