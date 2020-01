Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Serie von Sachbeschädigungen in Urbar

Urbar (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 15.01.2020 auf den Donnerstag, den 16.01.2020 kam es in der Ortsgemeinde Urbar zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Insgesamt wurden 2 Maschendrahtzäune aus der Verankerung gerissen und eingedrückt, ein Tankdeckel eines parkenden PKW abgerissen sowie Außenbestuhlungen und Mülleimer umgetreten. Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern geben? Um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bendorf wird gebeten.

