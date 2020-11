Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 03.11.2020

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw (1); Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dünzebacher Straße in Eschwege haben Unbekannte am vergangenen Freitag einen grauen Audi A 4 mittels eines spitzen Gegenstandes an der Fahrertür zerkratzt. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr zum Einkaufen. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte stellte er den frischen Schaden fest, der seitens der Polizei auf 300 Euro beziffert wird. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung an Pkw (2); Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagmorgen 10.00 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr haben Unbekannte in Eschwege Am Schwalbenpfad einen weißen Daimler Benz 180 auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannte stehlen Gartenstühle

Unbekannte Täter haben in Bad Sooden-Allendorf zwei Gartenstühle von einer Terrasse geklaut. Die Stühle im Wert von 180 Euro waren auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße Auf den Teichhöfen abgestellt. Die Tatzeit soll zwischen Freitagabend 23.00 Uhr und Samstagmorgen 08.00 Uhr liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

An der Autobahnbaustelle "Talbrücke Lindenau" an der Kreisstraße K 28 bei Sontra-Lindenau haben Unbekannte aus einem Baucontainer einen Bohrhammer, ein Ladegerät und diverses Werkzeug im Gesamtwert von 4000 Euro entwendet. Die Tat geschah zwischen Freitagmittag 12.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Autofahrer prallt gegen einen Baum

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Bochum ist am Montagvormittag auf der Landesstraße L 3459 von Stadthosbach in Richtung Kirchhosbach unterwegs gewesen. Gegen 11.30 Uhr geriet der Mann in einer Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab und prallte mit dem Pkw gegen einen Baum. Der Fahrer blieb dabei offenbar unverletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Klein-Lkw beschädigt Grundstücksmauer und flüchtet; Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Beim Wenden in einer Grundstückseinfahrt in der Geschwister-Scholl-Straße von Hessisch Lichtenau, hat ein unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw`s am gestrigen Montag einen Schaden verursacht. Gegen 13.00 Uhr wendete der weiße Kleinbus in der besagten Grundstückseinfahrt und prallte dann beim Rangieren gegen eine Grundstücksmauer aus Trockensteinen. Mehrere der Steine fielen heraus. Der Grundstückseigentümer bemerkte den Vorfall noch aus dem Garten heraus und versuchte durch Handzeichen den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dieser setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Mauer wird auf 100 Euro geschätzt. Bei dem Klein- Lkw soll es sich um einen weißen VW Transporter mit HH-Kennzeichen handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

Parkrempler; Schaden 1200 Euro

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr beschädigte ein 69-jähriger Autofahrer aus Melsungen beim Einparken einen anderen Pkw auf dem Parkdeck des Steinwegcenters in Hessisch Lichtenau. Der Mann streifte das geparkte Auto einer 78-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell