POL-ESW: Pressebericht 05.11.2020

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege sind jetzt mehrere Gartenhütten von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Einbruchsdiebstahl und sucht nun Zeugen.

Im Bereich des Schützenweges in Richtung Leuchtberg wurden drei Hütten aufgebrochen. Ob und in wieweit die Täter bei den Einbrüchen Gegenstände mitgehen ließen, ist noch nicht bekannt. Die Aufbrüche fanden hier zwischen Dienstagnachmittag 17.00 Uhr und Mittwochvormittag 11.15 Uhr statt. Der Sachschaden bei den Aufbrüchen, bei denen die Täter u.a. Türen und Fenster gewaltsam aufbrachen, liegt im 4-stelligen Bereich.

Darüber hinaus haben Unbekannte auch am Schwalbenpfad / Füllgraben zwei Gartenhütten aufgebrochen und in einem Fall mehrere Pfandflaschen und Kerzen geklaut. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen dem 31.10.2020, 18.00 Uhr und dem 04.11.2020, 10.55 Uhr.

Hinweise nimmt in den Fällen die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Kollision zwischen Traktor und Pkw; Schaden 12.300 Euro; eine Person leicht verletzt

Am frühen Mittwochabend gegen 17.55 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Traktor mit angehängtem Grubber auf der Landesstraße L 3226 zwischen Waldkappel und Friemen. Ein 58-Jähriger aus Waldkappel war mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit dem angehängten Arbeitsgerät von Waldkappel in Richtung Friemen unterwegs, als ihm ein, ebenfalls 58-jähriger, Autofahrer entgegenkam. Ausgangs einer Rechtskurve in Richtung Waldkappel kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich, wobei der Pkw durch den angehängten Grubber auf der Fahrerseite vollständig entglast wurde. Zudem wurde die Fahrertür durch das Arbeitsgerät aufgeschnitten und die hintere Tür eingedrückt. Der Autofahrer erlitt durch herumfliegende Glassplitter leichte Schnittverletzungen im Gesicht, die später in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant versorgt wurden. An dem Traktor mit dem Arbeitsgerät entstand lediglich ein Schaden von 300 Euro. Der mit 12.000 Euro Schaden stark in Mitleidenschaft gezogene Pkw musste aufgrund der Fahruntüchtigkeit dann später abgeschleppt werden.

Polizei Sontra

Gemeinschädliche Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

Erst jetzt wurden zwei Fälle von gemeinschädlicher Sachbeschädigung in Sontra bekannt, in denen Unbekannte auf zwei Stromverteilerkästen mit schwarzer Farbe das Wort "Revolution" aufbrachten. Der Schaden liegt bei jeweils 100 Euro. Die eine Tatörtlichkeit befindet sich in der Bäckergasse, der andere Kasten steht in der Straße Neues Tor. Die Tatzeit liegt schon eine Zeit zurück, vermutlich noch vor dem 21.10.2020, und kann leider nicht näher bestimmt werden. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Wildunfall

Zu Protokoll wurde am Donnerstagmorgen von der Polizei in Bad Sooden-Allendorf ein weiterer Wildunfall aufgenommen, wonach bereits am Mittwochmorgen gegen 06.20 Uhr ein 52-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf auf der Landesstraße L 3422 zwischen der Einmündung der L 3239 und Orferode mit einem Reh kollidierte, das danach verendete. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro.

