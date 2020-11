POL-ESW: Pressebericht 05.11.2020

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; 22-jährige Verursacherin meldet sich nachträglich

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erschien gegen 02.05 Uhr eine 22-jährige Frau aus Eschwege auf die Polizeidienststelle in Eschwege und zeigte reumütig einen von ihr verursachten Unfall an, den sie bereits am Vorabend verursacht hatte. Die Frau war offenbar am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr beim Befahren der Max-Woelm-Straße in Richtung Reichensächser Straße leicht von der Fahrbahn abgekommen und hatte den geparkten Pkw eines 46-Jährigen aus Eschwege gestreift. Dabei waren am Verursacherfahrzeug der rechte, an dem geparkten Auto der linke Außenspiegel zu Bruch gegangen. Der Schaden liegt bei insgesamt 130 Euro. Als die Frau den Unfall ihrerseits anzeigte, liefen aber bereits die polizeilichen Ermittlungen wegen Unfallflucht, für die sich die Frau nun verantworten muss.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 700 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Mittwochvormittag 11.00 Uhr und Mittwochmittag 13.10 Uhr in Eschwege Hinter den Scheuern / Am Brauhaus einen geparkten silbernen Mercedes Benz C 200 beim Ein-oder Ausparken beschädigt und ist anschließend geflüchtet. An dem Mercedes entstand ein Schaden an der hinteren, linken Stoßstange in Höhe von 700 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfall; Schaden 3500 Euro

In Grebendorf kam es Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall, als gegen 13.50 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Wildeck die Grubenstraße aus Richtung Neueroder Straße kommend befuhr und dann an der Einmündung zur Gartenstraße einem 59-jährigen Autofahrer aus Meinhard die Vorfahrt nahm. Der 59-Jährige war bevorrechtigt auf der Gartenstraße unterwegs und wollte seinerseits nach rechts in die Grubenstraße abbiegen, als der 20-Jährige von links kommend mit dem Auto des 59-Jährigen zusammenstieß. An den beiden Autos entstand insgesamt ein Schaden von 3500 Euro.

Unbekannte stehlen mehrere Komplettsätze Autoreifen; Schaden 10.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt angezeigt wurde, haben Unbekannte aus einer Lagerhalle vom Gelände eines Autohauses, in der Reichensächser Straße in Hoheneiche, mehrere Komplettsätze Autoräder, Reifen und Felgen, entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah der Diebstahl in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 03.45 Uhr. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 10.000 Euro. Zum Abtransport benutzten die Täter offenbar eine Schubkarre, mit denen sie die Reifen auf einen bereitgestellten Transporter luden. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfälle

Eine 48-jährige Autofahrerin aus Wanfried erfasste am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der B 249 zwischen Frieda und Wanfried ein Wildschwein, welches dann nach der Kollision davonlief. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr zwischen Walburg und Hessisch Lichtenau auf der Bundesstraße B 7. Hier hatte ein 57-jähriger Autofahrer aus Meißner ein Reh erfasst, welches sich anschließend vom Unfallort entfernte. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Im Bereich Witzenhausen hat ein 33-jähriger Autofahrer aus Hann. Münden zwei Wildschweine erfasst, als er auf der Landesstraße L 3302 zwischen Stiedenrode und Ziegenhagen unterwegs war und die Tiere unvermittelt die Fahrbahn überquerten. Während die Tiere weiterliefen, stellte der Mann an seinem Pkw einen Schaden von 500 Euro fest.

Parkrempler

Beim Rückwärtsausparken vor einer Bäckerei in der Schindersgasse in Grebendorf übersah ein 76-jähriger Autofahrer aus Schimberg am Mittwochmorgen gegen 09.20 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Kleinbus und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand am Auto des 76-Jährigen ein Schaden von 1500 Euro, der Schaden an dem Kleinbus wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Leitpfosten; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, der auf der Landesstraße L 3225 zwischen Großalmerode und Rommerode einen Leitpfosten beschädigt hat. Festgestellt wurde die Beschädigung am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr. Die ermittelnden Beamten gehen aufgrund der vorgefundenen Spurenlage davon aus, dass der Verkehrsteilnehmer auf einer Ölspur ins Rutschen geriet, von der Fahrbahn abkam und dann gegen den Leitpfosten prallte. Der Schaden liegt bei 50 Euro. Hinweise an die Polizei Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

37-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss kommt von der Fahrbahn ab, Schaden 1550 Euro

Gegen 21.30 Uhr am Mittwochabend ist der Polizei in Hessisch Lichtenau ein Fahrzeug gemeldet worden, welches auf der L 3228 zwischen Quentel und Fürstenhagen von der Fahrbahn abgekommen war und auf einem Feld stand. Wie sich hinterher herausstellte, hatte der 37-jährige Fahrer des Wagens unter Alkoholeinfluss gestanden und war deshalb mit seinem Auto verunfallt. An dem Auto war ein Schaden von 1500 Euro entstanden, zudem war bei dem Unfall ein Leitpfosten mit 50 Euro in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Mann musste sich dann im Krankenhaus noch zwei Blutentnahmen unterziehen, da ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von 1,77 Promille ergab. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

