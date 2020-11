POL-ESW: Pressebericht 06.11.2020-2

Polizei Eschwege

Wildunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Berkatal ist am Freitagmorgen gegen 05.40 Uhr mit einem Reh kollidiert, als er auf der Kreisstraße K 46 von Hitzerode in Richtung Albungen unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, am Auto entstand ein geringer Schaden von 100 Euro.

85-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw; Schaden 350 Euro

In der Oberen Friedenstraße von Eschwege hat ein 85-jähriger Autofahrer aus Meinhard, der aus Richtung Bismarckstraße kam, bei einem geparkten Pkw den Spiegel abgefahren. Dabei entstand ein Schaden von 250 Euro an dem geparkten Pkw, sowie ein Schaden von 100 Euro am Auto des Verursachers.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Diebstahl von E-Bike

Die Polizei in Bad Sooden-Allendorf ermittelt derzeit gegen einen 23-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr ein E-Bike geklaut haben soll. Die Besitzerin des Fahrrades, eine 24-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf, kam gerade dazu, als sich der Mann an dem gesicherten Rad Am Bahnhof zu schaffen machte und dann unter den Augen der Geschädigten davonfuhr. Zeugen der Tat gaben der Polizei dann schließlich die sachdienlichen Hinweise, die zu dem 23-jährigen Tatverdächtigen aus BSA führten, der sich nun wegen des Diebstahls verantworten muss.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall; Schaden 300 Euro

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag um kurz vor 16.00 Uhr auf der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 19-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw von der Leipziger Straße in die Richard-Wolff-Straße abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte. Die 30-Jährige fuhr dann aus Unachtsamkeit auf das abbremsende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 300 Euro.

Polizei Witzenhausen

57-jähriger Sattelzugfahrer unter Alkoholeinfluss; Polizei stellt Führerschein sicher

Am Donnerstagabend ist die Polizei von Witzenhausen auf einen festgefahrenen Sattelzug in Neu-Eichenberg am Arnstein aufmerksam gemacht worden. Als die Beamten gegen 19.30 Uhr zur Klärung des Sachverhaltes in Neu-Eichenberg ankamen, fanden sie den Sattelzug stehend vor, der Fahrer, ein 57-Jähriger aus Polen, lag schlafend in der Fahrerkabine. Die Beamten sprachen den Mann an, der den Eindruck vermittelte, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Der Fahrer willigte schließlich in einen Atemalkoholtest ein, der ein Ergebnis von 3,13 Promille hervorbrachte. Da die Beamten von einer Trunkenheitsfahrt ausgingen, musste sich der 57-Jährige im Anschluss zwei Blutentnahmen unterziehen. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln nun gegen den Fahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Traktor stößt mit Linienbus zusammen; Schaden 10.000 Euro

Im Witzenhäuser Ortsteil Blickershausen sind am Mittwochnachmittag ein Linienbus und ein Traktor kollidiert. Gegen 15.55 Uhr war ein 39-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Traktor und angehängter Frontgabel aus einer Hofeinfahrt in die Straße "Am Gänsemarkt" eingefahren. Auf der Straße "Am Gänsemarkt" war der Linienbus, der von einer 56-Jährigen aus Großalmerode gefahren wurde, unterwegs. Die 56-Jährige konnte eine Kollision mit dem Traktor trotz langsamer Fahrt nicht mehr gänzlich verhindern. Der Bus stieß mit seinem Dach gegen die erhobene Frontgabel der landwirtschaftlichen Zugmaschine. Während an der Zugmaschine kein Schaden entstand, wurden bei dem Linienbus das Dach und die Scheiben beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

