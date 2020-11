Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.11.2020

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auffahrunfall; Schaden 13.000 Euro

Am Freitagmittag um kurz vor 14.00 Uhr befuhren ein 62-jähriger Autofahrer und ein 18-jähriger Autofahrer, beide aus Waldkappel, mit ihren Autos die Landstraße in Reichensachsen in Richtung Eschwege. Als der vorausfahrende 62-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte dies der 18-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw des Vordermannes auf. Am Auto des Verursachers entstand ein Frontschaden in Höhe von 8000 Euro, das andere Auto wurde mit einem Schaden am Heck in Höhe von 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat am Freitagabend eine Anzeige wegen versuchtem Einbruch aufgenommen. Die Beamten wurden nach Schemmern gerufen. Dort hatten Unbekannte versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Weserstraße einzubrechen. Die Täter, die sich zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr über die Gebäuderückseite annäherten, scheiterten jedoch an der Hintertür des Hauses mit dem Aufbruchsversuch und ließen dann von weiteren Tathandlungen ab. Der Schaden an der Tür, den die Täter bei dem gewaltsamen Aufbruchsversuch hinterließen, beziffert die Polizei auf ca. 75 Euro. Hinweise an die Kripo in Eschwege, die jetzt die weiteren Ermittlungen übernimmt, unter 05651/925-0.

Einbruch in Gartenhütten; Polizei sucht Zeugen

In Eschwege kam es in den vergangenen Tagen wieder zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Gartenhütten. Die Polizei in Eschwege sucht nun Zeugen.

Zwischen Mittwochnachmittag 16.00 Uhr und Freitagmittag 13.30 Uhr sind Unbekannte auf ein Gartengrundstück Am Oberen Wiesengraben eingedrungen. Im Anschluss verschafften sich die Täter dann gewaltsam Zutritt zu einem an einer Gartenhütte angebauten Abstellraum und stahlen u.a. mehrere elektrischen Gartengeräte, Autozubehör sowie diverse andere Gegenstände.

Darüber hinaus kam es unmittelbar neben diesem betroffenen Gartengrundstück zu einem weiteren, versuchten, Gartenhüttenaufbruch. Zu dem zu der Gartenkolonie "Am Zelchersbach" zugehörigen Gartengrundstück verschafften sich die Täter offenbar zwischen Dienstagnachmittag 14.00 Uhr und Freitagnachmittag 14.30 Uhr gewaltsam Zutritt, indem sie die hölzerne Zugangstür zum Garten aufbrachen. Zum Aufbruch der eigentlichen Gartenhütte kam es letztlich aber nicht, da die Täter nach ersten Hebelversuchen an der Tür von weiteren Tathandlungen Abstand nahmen. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Einen weiteren Einbruch vermeldete der Besitzer einer Gartenhütte im Bereich Schützenweg. Hier waren unbekannte Täter zwischen Dienstagnachmittag 17.00 Uhr und Samstagmorgen 10.00 Uhr zu Gange und traten eine Tür zur dortigen Gartenlaube ein. Nach ersten Erkenntnissen klauten die Täter aber offenbar nichts.

Hinweise in allen Fällen nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Fahrzeuganhänger kippt während der Fahrt um; Schaden 2000 Euro

Am Samstagmorgen gegen 08.10 Uhr war ein 33-jähriger Witzenhäuser mit einem Mercedes Sprinter und einem Anhänger auf der Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege unterwegs. Aus Unachtsamkeit geriet der 33-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann nach rechts auf die seitliche Bankette, wodurch der Anhänger ins Schlingern geriet. Der 33-Jährige versuchte noch gegen zu steuern, letztlich kippte der Anhänger aber zur Seite um. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Während an dem Zugfahrzeug kein Schaden entstand, war der Anhänger nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Anhänger beziffert die Polizei auf 2000 Euro.

Polizei Witzenhausen

Trunkenheit im Verkehr; Ermittlungen gegen 31-jährigen Witzenhäuser

Eine Streife der Polizeistation Witzenhausen stellte in der Nacht von Freitag zu Samstag kurz vor Mitternacht in der Kasseler Landstraße von Witzenhausen in Höhe der dortigen Tankstelle einen Fahrradfahrer fest, welcher auffällig langsam und in Schlangenlinien fuhr. Bei der folgenden Kontrolle des 31-jährigen Witzenhäusers konnte festgestellt werden, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme veranlasst. Es wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ermittelt.

Pkw rollt gegen geparktes Fahrzeug

Am Samstagmorgen kam es zu einer leichten Kollision in der Straße Am Schwiemelgraben in Witzenhausen. Eine 22-Jährige aus Witzenhausen war um kurz vor 10.00 Uhr beim Starten ihres Pkw`s aus Unachtsamkeit nach vorne gegen das Fahrzeugheck eines 45-Jährigen aus Bovenden gerollt. An den beiden Autos entstand leichter Sachschaden.

