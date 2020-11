Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++ Warnwesten an Erstklässler verteilt - gemeinsame Aktion von Landkreis und Polizei +++

Aus vielfältigen Gründen sollten Schüler*innen den Weg zur Schule am besten zu Fuß (oder mit dem Bus) zurücklegen und nicht mit dem Elterntaxi bis vor die Schultür kutschiert werden. Allerdings sind Kinder durch ihre Körpergröße oftmals von anderen Verkehrsteilnehmern nicht so gut wahrzunehmen. Es ist daher sehr wichtig, dass die Kleinen neben verschiedenen Verhaltensweisen durch eine gute Sichtbarkeit für andere gut zu erkennen sind. Diese gute Sichtbarkeit kann durch helle Kleidung und reflektierende Elemente am Ranzen verstärkt werden. Aber auch durch das zusätzliche Tragen einer Warnweste. Bis vor kurzem gab es eine flächendeckende Verteilung von Warnwesten an Erstklässler durch einen großen Verein. Diese Aktion ist immer auf große Zustimmung bei Eltern und auch Akzeptanz im Trageverhalten bei den Kindern gestoßen. Aus diesem Grund hat sich der Landkreis Verden entschieden, diese Warnwesten zukünftig für die Erstklässler zu beschaffen. "Ich freue mich, dass wir eine so sinnvolle Aktion finanziell unterstützen können und dadurch effektiv in die Sicherheit der Kinder investieren!" sagt Christian Groth, Leiter Fachdienst Ordnung und Verkehr. Verteilt wurden die Westen von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Rahmen eines Corona-konformen Besuchs auf dem Schulhof. In diesem Zusammenhang wurde dann auch nochmal besprochen was für Vorteile der Fußweg hat: "Man bekommt frische Luft!", "Man bewegt sich schon vor der Schule!", "Man schützt die Umwelt!" und "Man kann mit seinen Freunden quatschen!" - das alles kam von den Kindern selber! Dass man als Fußgänger gerade in der dunklen Jahreszeit dafür sorgen muss, dass andere Verkehrsteilnehmer einen sehen können - auch das war für ganz viele Kinder schon eine Selbstverständlichkeit! "Wir möchten die Eltern bitten, ihre Kinder beim Tragen der Westen zu unterstützen!" erklärt Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei Verden. "Kinder lernen unter anderem am Vorbild und sind darauf angewiesen, dass die Erwachsenen mit ihnen das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben und entsprechend vorleben." Auf dem Rücken der Westen ist "Matze - das Zebra" abgebildet. Matze wurde ausgewählt, weil er ein landesweites Symbol für den Schulanfang ist. "Matze möchte euch nun immer gerne auf euren Wegen begleiten und immer dabei sein, wenn ihr in der Dämmerung oder Dunkelheit unterwegs seid!" So wurde den Kindern das Tragen der reflektierenden Kleidungsstücke durch die Polizisten noch zusätzlich schmackhaft gemacht.

