POL-ESW: Pressebericht vom 22.07.20

Verkehrsunfälle

Um 10:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Im Bereich des Kreisverkehrs am Stadtbahnhof befuhr er die Nebenspur, die am Kreisel vorbeiführt. Ein vorausfahrender 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Schimberg musste an dem dortigen Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten, was der 48-Jährige zu spät bemerkte. Durch den Auffahrunfall entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR.

Mit einem Rehkitz kollidierte gestern Abend, um 21:43 Uhr, ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Eichsfeld, der die B 249 in der Gemarkung von Wanfried befuhr. Das Kitz überlebte den Aufprall nicht; am Motorrad entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Diebstahl in Therme - Spinde aufgebrochen

Zwischen 13:00 Uhr und 14:40 Uhr wurden am gestrigen Dienstag in der Werratal-Therme in Bad Sooden-Allendorf vier Spinde aufgebrochen. Der oder die Täter entnahmen dann aus den vorgefundenen Geldbörsen das Bargeld, insgesamt ca. 1000 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung an Zoohandlung - Fische sterben

Um 04:19 Uhr wurde vergangene Nacht eine männliche Person in der Forstgasse in Eschwege beobachtet, die sich vor der dortigen Zoohandlung zunächst barfuß mehrfach im Kreis drehte und dann mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe der Zoohandlung einwarf. Der Stein durchschlug die Scheibe und flog durch die Geschäftsräume gegen ein Aquarium. Auch dessen Scheibe wurde durchschlagen, worauf das Wasser auslief und die Fische in der Folge starben. Aufgrund der Personenbeschreibung richtet sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen aus der Gemeinde Meißner, der in der Nacht nicht mehr angetroffen werden konnte. Sachschaden: 2500 EUR.

Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen, um 08:40 Uhr, eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Cornberg, die auf der L 3226 zwischen Eltmannsee und Dankerode unterwegs war. Das Reh lief anschließend weiter; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Um 16:34 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Straße "An der Velmede" in Velmeden und beabsichtigte in die Hausener Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 63-jährigen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer aus Felsberg, wodurch es zum Zusammenstoß mit Sachschaden kam. Der Kradfahrer blieb unverletzt.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Rollators

In der Kasseler Straße in Witzenhausen-Hundelshausen wurde gestern Nachmittag ein Rollator, der auf dem dortigen Gehweg in Höhe Haus-Nr.: 19 abgestellt war, entwendet. Die 82-jährige Geschädigte hielt sich dort zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr in einem Geschäft auf. Der schwarz-silberne Rollator ist zwei Jahre alt; sein Wert wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

