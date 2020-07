Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Einbrecherin von auf frischer Tat erwischt

Homberg (ots)

Tatzeit: Montag, 06.07.2020, 02:35 Uhr

In den frühen Morgenstunden wurde heute Morgen eine 42-jährige Einbrecherin von der Schwalmstädter Polizei auf frischer Tat festgenommen. Die 42-Jährige war zuvor in einen Baumarkt in der Straße "An der Feuerwache" eingebrochen.

Nachdem heute Morgen gegen 02:35 Uhr die Polizei in Schwalmstadt von einem Sicherheitsdienst über einen Einbruch in den Baumarkt informiert wurde, stellte die eingesetzte Streife fest, dass unbekannte Täter mittels Schneidwerkzeug den Maschendrahtzaun, der zum Außenbereich des Baustoff-Centers führt, durchtrennt hatten. Anschließend wurden die Vorhängeschlösser der Gitterboxen gewaltsam geöffnet, in denen Propangasflaschen gelagert werden. Am durchtrennten Maschendrahtzaun wurden zwei Propangasflaschen zum Abtransport bereitgestellt.

Im Rahmen der Nachbereichsfahndung konnte die Schwälmer Streife die mutmaßliche Täterin festnehmen. Bei der Durchsuchung des Pkw der 42-Jährigen konnten die Beamten verschiedene Aufbruchwerkzeuge und ca. 8 Gramm Amphetamin sicherstellen.

Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde die Hombergerin wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Schwalmstadt Polizei ermittelt jetzt wegen Verdacht des besonders schweren Falles des Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell