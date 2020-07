Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter werfen Verkehrsschild auf Autobahn - Kripo ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt und sucht Zeugen

Homberg (ots)

Felsberg Unbekannte Täter werfen Schild auf Autobahn A 7 - Mehrere Fahrzeuge fahren darüber und werden beschädigt - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Freitag, 26.06.2020, 01:08 Uhr Vor einer Woche, in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, warfen unbekannte Täter ein Verkehrsschild auf die Autobahn A 7, zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Guxhagen. Das Verkehrsschild wurde von mehreren Fahrzeugen überrollt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000,- Euro. Die Täter begaben sich, vermutlich mit einem Kraftfahrzeug, auf die Salzweg-Brücke, welche die Ortschaften Heßlar und Gensungen miteinander verbindet und ließen das Schild von dort in den fließenden Verkehr der Autobahn in Richtung Norden/ Kassel auf die Fahrbahn fallen. Mehrere Fahrzeuge überrollten das Fahrzeug und wurden hierbei beschädigt. Das Verkehrsschild wurde mutmaßlich zuvor auf einer naheliegenden Baustelle in Gensungen entwendet und mit einem Fahrzeug über die K21 auf die Brücke verbracht. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge auf der Brücke beobachtet haben. Ebenso werden Zeugen gesucht, die vor 01:10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle in der Heßlarer Straße in Gensungen wahrgenommen haben. Ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell