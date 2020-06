Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zum versuchten Aufbruch eines Geldautomaten - Zwei Tatverdächtige in den Niederlanden festgenommen

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm)Am frühen Morgen des 13.05.2020 kam es in der Steinstraße in Sarstedt zu einem versuchten Aufbruch eines Geldausgabeautomaten. An den Inhalt gelangten die Täter jedoch nicht. Anschließend flohen sie mit einem Pkw vom Tatort (hiesige Pressemeldung vom 13.05.2020, 12:41 Uhr, https://bit.ly/3701sdO).

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand befinden sich zwei Tatverdächtige in den Niederlanden in Haft. Die 21 und 22 Jahre alten Männer wurden in der Nacht zum 18.05.2020 durch niederländische Polizeibeamte im Rahmen einer gezielten Fahrzeugkontrolle im Bereich Utrecht festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war das niederländische Fahrzeugkennzeichen im niederländischen Fahndungssystem eingestellt. Vor welchem Hintergrund diese Fahndungsmaßnahme erfolgt ist, entzieht sich hiesiger Kenntnis. Ein Abgleich von im Fahrzeug sichergestellten Gegenständen und den Hildesheimer Ermittlern vorliegenden Beweismitteln begründet den Tatverdacht gegen die Männer.

Die Ermittlungsakte wird an die Staatsanwaltschaft Münster weitergeleitet, durch die Tatzusammenhänge zu weiteren, gleichgelagerten Fällen im Bundesgebiet geprüft werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell