Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen, An der Zuckerfabrik (al) Am Donnerstag, 04.06.20 gegen 14:05 Uhr, begegnen sich auf o.g. Straße zwei Lkw. Als sie auf Höhe des Sportplatzes in Rössing aneinander vorbeifahren ist der seitliche Abstand zu gering, so dass sie mit den Außenspiegeln der Fahrerseiten kollidieren. Ein Fahrerspiegel klappt daraufhin ein, durchschlägt das Seitenfenster und verletzt den 43-jährigen Lkw-Fahrer aus Hannover im Gesicht durch umherfliegende Splitter und Scherben. Er wird durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Der andere beteiligte Lkw setzt nach der Kollision seine Fahrt von Rössing kommend Richtung Nordstemmen fort. Die Polizei konnte bisher keine Hinweise zu dem flüchtigen Lkw ermitteln. Wem im Zeitraum zur o.g. Unfallzeit ein am Fahrerspiegel beschädigter Lkw im Nahbereich aufgefallen ist und Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell