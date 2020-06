Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Bockenem - OT Nette - (kaw) Am 04.06.2020 gegen 15:50 Uhr befuhr ein 50-jähriger Bockenemer mit seinem Skoda die Hildesheimer Straße in Fahrtichtung Bockenem, als sich hinter ihm bereits eine Schlange aus mehreren Fahrzeugen befunden hatte. Nach Verlassen der Ortschaft wurde er beim Beschleunigen von einem braun/beigen Ford Fiesta mit Northeimer Kennzeichen überholt. Anschließend wurde er von dem Ford bis zum vollständigen Stillstand ausgebremst. Aus dem Fahrzeug stieg schließlich ein ca. 50 jähriger Mann mit europäischem Erscheinungsbild aus und holte sich aus seinem Kofferraum eine Stange. Als der Mann auf das Fahrzeug des Bockenemers zuging, fuhr dieser verängstigt rückwärts und flüchtete in Richtung Nette. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere könnten Fahrzeuginsassen aus den dahinter fahrenden Pkw den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Kfz-Kennzeichen des Beschuldigten machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnumer 05063/901-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell