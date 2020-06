Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Unbekannte Täter stehlen 700 Liter Kraftstoff aus Arbeitsmaschinen

Homberg (ots)

Felsberg Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Arbeitsmaschinen Tatzeit: 26.06.2020, 18:00 Uhr bis 27.06.2020, 06:30 Uhr 700 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter bei dem Diebstahl von Kraftstoff aus Arbeitsmaschinen an der Baustelle der neuen Ortsumgehung in Richtung Niedervorschütz. Die Täter begaben sich zu den abgestellten Baumaschinen und brachen dort an vier Maschinen die Tanksicherung auf. Anschließend saugten sie mit einem Schlauch den Dieselkraftstoff aus den Tanks der Arbeitsmaschinen. Insgesamt saugten die Täter 700 Liter Kraftstoff im Gesamtwert von 800,- Euro ab. Der Sachschaden beträgt 200,- Euro. Wie die Täter das Diebesgut abtransportiert haben steht zurzeit nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

