Polizei Homberg

POL-HR: Willinghausen-Wasenberg: Unbekannte Täter setzen Bauwagen in Brand - Schaden in Höhe von 6.000,- Euro

Homberg (ots)

Willingshausen-Wasenberg Brandstiftung an Bauwagen Tatzeit: 26.06.2020, 03:20 Uhr Einen in Renovierung befindlichen Bauwagen setzten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,- Euro. Die Täter begaben sich zu der Schrebergartenanlage in Verlängerung des Schulweges und dort zu dem fest verankerten Bauwagen, welcher zurzeit renoviert wird. Hier setzten die Täter vermutlich mittels eines Brandbeschleunigers den vorderen Teil des Bauwagens in Brand. Durch den Brand, welcher von der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurde, entstand erheblicher Schaden an dem Bauwagen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell