POL-HR: Melsungen: Einbruch in Baucontainer - zwei jugendliche Täter flüchten

Homberg (ots)

Melsungen Einbruch in Baucontainer Tatzeit: 25.06.2020, 21:24 Uhr bis 21:35 Uhr Gestern Abend brachen zwei unbekannte Täter in Baucontainer auf einer Baustelle in der Sandstraße ein. Die Täter verursachten hierbei 300,- Euro Sachschaden. Die unbekannten männlichen Täter überwanden einen Baustellenzaun und gelangten so auf das Baustellengelände. Dort brachen sie die Fenster von zwei dort abgestellten Containern auf und stiegen in diese ein. Beide Container wurden durchwühlt. Anschließend warfen die beiden Täter aus einem der beiden Container sämtliche, dort abgelegte Kleidungsstücke, wie Arbeitsjacken, - hosen, Rucksäcke und Getränkeflaschen aus dem Fenster. Nachdem sie bemerkten, dass sie von einer Zeugin beobachtet wurden, verließen sie fluchtartig das Baustellengelände. Auf der Flucht warfen sie zuvor mitgenommene Bekleidungsstücke in eine Hecke. Beide Täter verschwanden in unbekannte Richtung. Von den offensichtlich jugendlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide sind zwischen15 und 17 Jahren alt und ca. 170 cm groß. Ein Täter hat eine kräftige Figur und dunkelbraune Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine helle Hose und dunkle Schuhe. Der andere Täter ist schlank und hat rotbraune Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

