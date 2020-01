Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Dreister Diebstahl

Der Schlüssel eines nicht zugelassenen PKW wurde in den vergangenen Tagen in einem Toyota-Autohaus in Lauda-Königshofen gestohlen. In der Nacht zum Mittwoch wurde klar, warum. Der Unbekannte holte sich mit dem Schlüssel einen auf dem Areal der Firma in der Deubacher Straße stehenden weißen Toyota Aygo. Der Viertürer ist Baujahr 2016 und hat einen Wert von knapp 8.000 Euro. Wo ein nicht zugelassener Kleinwagen dieses Typs ohne Zulassung gesehen wurde oder sonst auffiel, sollte dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell